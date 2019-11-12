УХЛ: «Донбас» взяв реванш у «Білого Барса»

Чемпіон України переміг перед виїздом в Польщу на півфінал Континентального Кубка.

В матчі 15-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на виїзді «Білий Барс» 4:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Донбас» вдруге в сезоні обіграв «Білий Барс» і взяв реванш за поразку в минулому турі. В Білій Церкві господарі створили чемпіону чимало проблем, але «Донбас» сповна використав свої шанси і переміг 4:0. У гостей відзначились: Костіков, Никифоров, Коренчук, Лялька.

Після цієї перемоги «Донбас» набрав 29 очок і піднявся на друге місце, відтіснивши на третю позицію «Дніпро». У лідера чемпіонату «Кременчука» 35 очок після 14 матчів.

Нагадаємо, в центральному матчі 14-го туру УХЛ «Донбас» програв в Білій Церкві «Білому Барсу» 2:3.