УХЛ: «Донбас» в овер-таймі програв «Білому Барсу»

«Кременчук» розгромив харківське «Динамо».

В центральному матчі 14-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» програв в Білій Церкві «Білому Барсу» 2:3. Про це повідомляє Укрінформ.

На своєму майданчику «Білий Барс» дав гідний бій «Донбасу». Після двох періодів гості вели 2:1. На гол Куцевича «Донбас» відповів шайбами Белухіна і Матерухіна.

У третьому періоді Бабинець зрівняв рахунок і основний час завершився внічию 2:2. У овер-таймі Куцевич приніс «Білому Барсу» цілком заслужену перемогу 3:2.

В іншому матчі ігрового дня «Кременчук» легко переміг вдома харківське «Динамо» 10:0.

У лідера чемпіонату «Кременчука» тепер 35 очок після 14 матчів. На другому місці «Донбас», який зіграв на два матчі менше і набрав 26 очок.

Нагадаємо, в центральному матчі 13-го туру УХЛ «Дніпро» поступився на своєму майданчику «Донбасу» 0:1.