УХЛ: «Кременчук» лише в овер-таймі переміг «Білий Барс»

«Крижані Вовки» обіграли харківське «Динамо».

В матчі 13-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв на чужому майданчику «Білий Барс» 5:4. Про це повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату «Кременчук» лише в овер-таймі дотиснув «Білий Барс» 5:4. У «Кременчука» шайби закинули Орлов (двічі), Кисельов (двічі), Бондарук. За команду з Білої Церкви забивали Благой, Куцевич, Бабинець, Таран.

В іншому матчі ігрового дня «Крижані Вовки» перемогли вдома харківське «Динамо» 4:2. За киян шайби закидали Дворник, Фроленко, Воробйов, Колядинський. У гостей двічі відзначився Абаджян.

У лідера чемпіонату «Кременчука» тепер 32 очки після 13 матчів. На другому місці «Донбас», який зіграв на два матчі менше і набрав 25 очок.

Нагадаємо, в центральному матчі 13-го туру УХЛ «Дніпро» поступився на своєму майданчику «Донбасу» 0:1.