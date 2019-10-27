УХЛ: «Кременчук» програв вдома «Донбасу»

«Білий Барс» обіграв «Крижаних Вовків» і здобув четверту перемогу в сезоні.

В центральному матчі 12-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» поступився на своєму майданчику «Донбасу» 1:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В центральному матчі туру «Донбас» намагався взяти у «Кременчука» реванш за нещодавню домашню поразку. Після першого періоду чинні чемпіони вели в рахунку 1:0. Відзначився Матерухін. В другій третині «Кременчук» відігрався після шайби Гриценка. У заключному періоді «Донбас» реалізував більшість (Рибчик) і переміг 2:1.

«Кременчук» зазнав в чемпіонаті другої поразки, однак залишився на першому місці, здобувши вже 30 очок. На другому місці «Дніпро» - 25 очок, на третій позиції «Донбас» - 22 очки після 10 матчів.

В іншому матчі дня «Крижані Вовки» на своєму майданчику поступилися «Білому Барсу» 4:6. У переможців шайби закинули Шиманський, Ружников, Ядловський, Логач, Куцевич. У складі «Вовків» відзначились Мікульчик, Фроленко, Шабанов, Колядинський.

Нагадаємо, у матчах 11-го туру УХЛ «Кременчук» розгромив вдома харківське «Динамо» 12:1, а «Донбас» на своєму майданчику обіграв «Білий Барс» 6:0.