УХЛ: «Кременчук» розгромив «Крижаних Вовків»

Лідер чемпіонату здобув 9-у перемогу в сезоні.

В матчі 10-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв у Києві місцевих «Крижаних Вовків» - 8:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Інтрига в матчі не протрималась і двох періодів. «Кременчук» ще перед другою перервою закинув п’ять шайб у ворота господарів і легко довів справу до чергової перемоги – 8:1. За «Кременчук» забивали: Сазонов (двічі), Пукс, Свіщєв, Гриценко, Кісельов, Жеребцов, Савченко.

Після 10 матчів «Кременчук» набрав 27 очок і впевнено лідирує в УХЛ. «Дніпро» йде другим, у команди з Херсона 19 очок після 9 матчів.

Нагадаємо, у центральному матчі 9-го туру УХЛ «Дніпро» обіграв «Кременчук» 4:2.