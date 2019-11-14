Стаховський вийшов до 1/4 фіналу турніру ATP серії Challenger у Фінляндії
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський зміг у четвер досягти чвертьфінальної стадії турніру АТР серії Challenger у Гельсінкі (Фінляндія).
Результат зустрічі 3-го раунду між Стаховським (151-а "ракетка" світу) та французом Раяном Руманом (369) - 6:3, 5:7, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 57 хвилин.
В 1/4-й киянин зустрінеться з іспанцем Карлосом Табернером (212).
Призовий фонд змагань у столиці Фінляндії - 46 тис 600 дол.