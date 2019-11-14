Завацька вийшла до третього кола турніру WTA серії Challenger в Х'юстоні

П'ята "ракетка" України 19-річна волинянка Катаріна Завацька пробилася до третього раунду турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Oracle Challenger Series в Х'юстоні (США) з призовим фондом $162,48 тис.

У другому колі змагань в штаті Техас посіяна під 4-м номером Завацька (№107 світового рейтингу) здобула вольову перемогу над француженкою Джесікою Понше (№193) - 3:6, 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті майже 2 години.

За вихід до чвертьфіналу Завацька зустрінеться з 13-м номером "посіву" американкою Енн Лі (№147), яка взяла гору над сербкою Ольгою Данилович (№188) - 6:1, 7:5.

Турнір в Х'юстоні пройде до 17 листопада.