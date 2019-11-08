Головний тренер "Олександрії": Нічия з “Сент-Етьєном” для нас як перемога

Головний тренер футбольного клубу “Олександрія” Володимир Шаран поділився враженнями від вчорашнього поєдинку з французьким “Сент-Єтьєном” (2:2).

Володимир Шаран на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що це була найцінніша нічия, адже команда відігралася після 0:2.

“Емоції переповнюють. Це була найцінніша нічия, адже програвали 0:2. Вчора дивилися “Шахтар”, раділи їх камбеку. Говорили в перерві, що все може трапитися.

У нас була перевага спочатку матчу, були моменти, могли забити. Знали, як гратиме “Сент-Етьєн”. Добре, що перед цим матчем була зустріч із “Маріуполем”, який грав за цією ж схемою. Ми проявили характер. Я дуже задоволений. Це як перемога для нас. Результат важливий в плані психології. Боротьба триває.

Коли команда пропускає першою не по грі - це удар по психології. Але я хвилювався за фізику. Запитав у перерві - будемо продовжувати пресинг або перейдемо на позиційну гру. Хлопці сказали, що витримають. Побачив, що в кінці першого тайму сили залишали команду. Але я приємно здивований - у другому таймі додали. Хлопці професіонали, і є фундамент, який заклали на зборах”, - цитує Шарана Tribuna.com.

Як повідомлялося, 7 листопада бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" поділили очки з французьким "Сент-Етьєном" у домашньому матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2019/20. "Олександрія" на останніх хвилинах поєдинку у Львові уникла поразки, відігравши у "Сент-Етьєна" два м'ячі — 2:2.

28 листопада в рамках 5 туру основної сітки Ліги Європи УЄФА "Олександрія" прийматиме "Вольфсбург", а "Сент-Етьєн" - "Гент".