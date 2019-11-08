Ліга Європи УЄФА: результати матчів четвертого туру

У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА-2019/20 відбулися поєдинки четвертого ігрового дня.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти київського "Динамо" в Данії обмінялися голами з "Копенгагеном" (1:1), а "Олександрія" на "Арені Львів" відіграла два м'ячі у французького "Сент-Етьєна" (2:2).

Результати матчів четвертого туру Ліги Європи:

група А - "Дюделанж" (Люксембург) - "Севілья" (Іспанія) - 2:5, АПОЕЛ (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

турнірне становище: "Севілья" - 12 очок, АПОЕЛ - 4, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3;

група В - "Лугано" (Швейцарія) - "Мальме" (Швеція) - 0:0, "Копенгаген" (Данія) - "Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - 1:1

турнірне становище: "Копенгаген" - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2;

група С - "Краснодар" (Росія) - "Трабзонспор" (Туреччина) - 3:1, "Базель" (Швейцарія) - "Хетафе" (Іспанія) - 2:1

турнірне становище: "Базель" - 10 очок, "Краснодар" - 6, "Хетафе" - 6, "Трабзонспор" - 1;

група D - "Русенборг" (Норвегія) - "Спортинг" (Португалія) - 0:2, ЛАСК (Австрія) - ПСВ (Голландія) - 4:1

турнірне становище: "Спортинг" - 9 очок, ЛАСК - 7, ПСВ - 7 очок, "Русенборг" - 0;

група Е - "Лаціо" (Італія) - "Селтік" (Шотландія) - 1:2, ЧФР (Румунія) - "Ренн" (Франція) - 1:0;

турнірне становище: "Селтік" - 10 очок, ЧФР - 9, "Лаціо" - 3, "Ренн" - 1;

група F - "Стандарт" (Бельгія) - "Айнтрахт" (Німеччина) - 2:1, "Гімарайнш" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1

турнірне становище: "Арсенал" - 10 очок, "Стандарт" - 6, "Айнтрахт" - 6, "Гімарайнш" - 1;

група G - "Феєноорд" (Голландія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 1:1, "Рейнджерс" (Шотландія) - "Порту" (Португалія) - 2:0

турнірне становище: "Янг Бойз" - 7 очок, "Рейнджерс" - 7, "Порту" - 4, "Феєноорд" - 4;

група Н - "Ференцварош" (Угорщина) - ЦСКА (Росія) - 0:0, "Еспаньйол" (Іспанія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 6:0

турнірне становище: "Еспаньйол" - 10 очок, "Лудогорець" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1;

група I - "Олександрія" (УКРАЇНА) - "Сент-Етьєн" (Франція) - 2:2, "Вольфсбург" (Німеччина) - "Гент" (Бельгія) - 1:3

турнірне становище: "Гент" - 8 очок, "Вольфсбург" - 5, "Олександрія" - 3, "Сент-Етьєн" - 3;

група J - "Вольфсберг" (Австрія) - "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - 0:3, "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - "Рома" (Італія) - 2:1

турнірне становище: "Істамбул Башакшехір" - 7 очок, "Боруссія" - 5, "Рома" - 5 очок, "Вольфсберг" - 4;

група K - "Брага" (Португалія) - "Бешикташ" (Туреччина) - 3:1, "Вулвергемптон" (Англія) - "Слован" (Словаччина) - 1:0

турнірне становище: "Брага" - 10 очок, "Вулвергемптон" - 9, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 0;

група L - "Астана" (Казахстан) - АЗ "Алкмаар" (Голландія) - 0:5, "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Партизан" (Сербія) - 3:0

турнірне становище: "Манчестер Юнайтед" - 10 очок, АЗ "Алкмаар" - 8, "Партизан" - 4, "Астана" - 0.

Поєдинки п'ятого туру групової стадії Ліги Європи УЄФА пройдуть 28 листопада. Київське "Динамо" на виїзді зіграє з "Мальме", а "Олександрія" прийматиме "Вольфсбург".