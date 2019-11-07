"Олександрія" зіграла внічию із "Сент-Етьєном" в четвертому турі Ліги Європи УЄФА

Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" поділили очки з французьким "Сент-Етьєном" у домашньому матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА-2019/20.

"Олександрія" на останніх хвилинах поєдинку у Львові уникла поразки, відігравши у "Сент-Етьєна" два м'ячі - 2:2, повідомляє Укрінформ.

ФК "Олександрія" - ФК "Сент-Етьєн" / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

М'ячі на "Арені Львів" забили Денис Безбородько (84-я хвилина) і Максим Задерака (90+1) - у складі "Олександрії; Вахбі Хазар (24, з пенальті) та Махді Камара (72) - у гостей.

В іншому поєдинку групи I німецький "Вольфсбург" з рахунком 1:3 програв бельгійському "Генту", у складі якого відзначився український форвард Роман Яремчук.

Турнірне становище: "Гент" - 8 очок, "Вольфсбург" - 5, "Олександрія" - 3, "Сент-Етьєн" - 3.

У п'ятому турі основної сітки Ліги Європи УЄФА 28 листопада "Олександрія" прийматиме "Вольфсбург", "Сент-Етьєн" - "Гент".