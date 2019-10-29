У Києві засяяли зірки Бєланова, Бубки та подружжя Турчиних

29 жовтня у Києві урочисто заклали зірки знаменитих українців у царині спорту - футболіста Олега Бєланова, легкоатлета Сергія Бубки та гандбольного подружжя Ігоря і Зинаїди Турчиних.

Акція традиційно пройшла на "Площі зірок" поблизу ТРЦ Gulliver, повідомляє Укрінформ.

"Відомо, що без минулого не буває майбутнього, - сказав один з винуватців урочистості Ігор Бєланов. - Дуже пишаюся своїм футбольним поколінням, товаришами по збірній та київському "Динамо", нашим великим тренером Валерієм Лобановським. Тим, що ми створювали історію вітчизняного футболу".

Нинішній динамівській генерації лауреат "Золотого м’яча"-1986 побажав ніколи не забувати, для кого вони грають. А саме - для українських симпатиків футболу.

Додамо, що на "Площі зірок" також викарбувані імена Богдана Ступки, Ніни Матвієнко, Марії Приймаченко, Ади Роговцевої, Світлани Трифонової, Олександра Абраменка, Ольги Харлан та інших видатних українців.