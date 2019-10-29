В Україні побував родич засновника олімпійського руху П’єра де Кубертена

Україну відвідав внучатий небіж легендарного засновника світового олімпізму П’єра де Кубертена Іван де Навасель де Кубертен.

Він взяв участь у представницькому семінарі, організованому Європейською комісією і Національном олімпійським комітетом України, який підвів підсумки проведення Європейського тижня спорту, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

Під час візиту до України Іван де Навасель де Кубертен також зустрівся з президентом НОК, членом виконкомом МОК Сергієм Бубкою. Під час розмови Бубка відзначив, що одним із соратників барона де Кубертена і одним із перших членів Міжнародного олімпійського комітету був наш співвітчизник, уродженець Полтавщини Олексій Бутовський.

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Під час перебування в Україні гість відвідав та високо оцінив досягнення Міжнародного центру олімпійських досліджень. Президент Олімпійської академії України Марія Булатова розповіда про діяльність щодо поширення олімпійської освіти, збереження олімпійської спадщини і видання олімпійської літератури.