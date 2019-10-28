Збірна України завоювала 9 медалей на ЧС з кікбоксингу WAKO

У Сараєво (Боснія і Герцеговина) завершився чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO, збірна України - четверта.

Збірна України з кікбоксингу WAKO на ЧС-2019, який проходив у Сараєво 19 - 27 жовтня, виборола 9 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові. Про це повідомляє пресслужба Федерації кікбоксингу України WAKO.

"Чудова робота наших тренерів призвела до прориву у розділі К1 – три золотих відзнаки чемпіонату світу. Це вперше у нас такий результат", – прокоментувала результат збірної президент НФКУ Ольга Павленко.

Нагородами в складі збірної Украни відзначилися:

“золото” - Олександр Українець (К1, до 67 кг), Віталій Дубина (К1, до 71 кг), Роман Головатюк (К1, від 91 кг);

“срібло” - Уляна Міщенко (лоу-кік, до 65 кг), Сергій Герасименко (К1, до 57 кг), Роман Щербатюк (К1, до 91 кг);

“бронза” - Павло Замятін (лайт-контакт, до 74 кг), Святослав Гасюк (лоу-кік, до 71 кг), Володимир Сметанін (лоу-кік, до 75 кг).

У загальному заліку збірна України з кікбоксингу WAKO, яку представляли 24 спортсмени, посіла в Сараєво 4 місце. Попереду лише збірні Росії (1 місце, 55 спорстменів), Сербії (2 місце, 25 спортсменів) та Хорватії (3 місце, 36 спортсменів).

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Зазначимо, що в столиці Боснії та Герцеговини розіграли нагороди у трьох з семи розділів кікбоксингу за версією World Association of Kickboxing Organizations - єдиної версії кікбоксингу, яка претендує на входження до програми Олімпіад. У першій частині ЧС-2019 виступили представники всіх континентів та частин світу (58 країн).

Фото: WAKO Ukraine