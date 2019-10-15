Поліцейський з Луганщини став чемпіоном світу з кікбоксингу

Боєць батальйону поліції особливого призначення Луганської області став переможцем чемпіонату світу, який проводила Всесвітня асоціація карате й кікбоксингу (WKA).

Інформацію оприлюднив відділ комунікації поліції Луганської області.

«9-13 жовтня в польському місті Свідниця проходив чемпіонат світу з кікбоксингу WKA. Участь у змаганнях брали спортсмени з більш ніж 30 країн світу, в тому числі США, Канади та Австралії. Поліцію Луганщини у чемпіонаті гідно представив боєць батальйону поліції особливого призначення Тарас Губаренко», - йдеться в повідомленні.

Губаренко став чемпіоном світу в розділі лоу-кік лайт, а в розділі фул-контакт посів друге місце, поступившись спортсмену з Шотландії.

Батальйон поліції особливого призначення – підрозділ патрульної поліції, яка забезпечує порядок на вулицях міст обласного підпорядкування Луганщини.

Зазначимо, що збірна України на чемпіонаті світу з карате і кікбоксингу, який проходив у Свідниці під егідою WKA, посіла перше місце в загальнокомандному заліку.