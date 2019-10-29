Снігур пробилася до основної сітки турніру ITF у Китаї

Українська тенісистка Дар'я Снігур упевнено виграла обидва матчі відбору турніру ITF World Tennis Tour Liuzhou Open в Лючжоу (Китай) із призовим фондом 60 тис дол.

У першому раунді 17-річна киянка розгромила Ву Хо Чін з Гонконгу (6:0, 6:0), а у другому - китаянку Чжен Вушуан (6:1, 6:1), повідомляє Укрінформ.

На старті основної сітки Дарина зустрінеться з Наталією Костич із Сербії, яка посіяна під 8-м номером.

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Додамо, що минулого тижня Снігур була фіналісткою юніорського Підсумкового турніру в Ченду (Китай). Змагання в Лючжоу є для неї найпрестижнішими за час виступів у "дорослому" професіональному тенісі.