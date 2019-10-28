У Києві пройшов турнір з армреслінгу за участю трьох країн
Відео
Укрінформ
У Києві пройшов міжнародний турнір з армреслінгу Kyiv Open Cup autumn section за участю трьох країн: України, Румунії та Білорусі.
У змаганнях, які проходили цими вихідними в Музеї Кличко, взяли участь 101 учасник - рейтингові спортсмени PAL USA /URPA. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
Організатором Kyiv Open Cup autumn section є Професійна ліга армреслінгу України.
Окрім традиційних змагань, на турнірі також відбулася серія армфайтів – шестираундових боїв між двома спортсменами, як серед чоловіків, так і серед жінок.
Мета турніру – розвиток та популяризація здорового образу життя, широке залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, підвищення рівня майстерності спортсменів.