Стаховський і Молчанов пробилися в парні півфінали на турнірах ATP Challenger

Українські тенісисти Сергій Стаховський і Денис Молчанов продовжать боротьбу за парні титули турнірів ATP Challenger у Німеччині та у Франції.

Сергій Стаховський і його напарник Адріан Менендес-Масейрас з Іспанії у чвертьфіналі турніру Tennis Challenger Hamburg із призовми фондом 46 тис. 600 євро здолали дует Кароль Джевєцкі/Шимон Вальков. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав півтори години і завершився з рахунком 6:4, 7:6 (4). Стаховський і Менендес-Масейрас оформили єдиний брейк в цій зустрічі й відіграли сетбол у другій партії.

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Треті сіяні Денис Молчанов і Андрій Василевський з Білорусі менше ніж за годину обіграли в чвертьфіналі турніру OPEN BREST CREDIT AGRICOLE із призовим фондом 92 тис 40 євро у французькому Бресті дует Бенджамін Бонці/Антуан Хоан з рахунком 6:2, 6:2.

Українець і білорус записали в свій актив 5 брейків за матч, а самі програли 1 гейм на своїй подачі.