Стаховський здолав друге коло турніру ATP в Німеччині

Український тенісист Сергій Стаховський продовжить виступ на “челленджері” в німецькому місті Гамбург в одиночному та парному розрядах.

Сергій Стаховський виграв матч 2 кола турніру ATP Challenger із призовим фондом 46 тис. 600 доларів, а раніше вийшов до чвертьфіналу у парному розряді. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок Сергій Стаховський (Україна, 4) - Максим Крессі (США) другого кола змагань в Гамбургу відбувся 23 жовтня і завершився з рахунком 7:6 (6), 7:6 (4).

Матч тривав трохи більше 2 годин. У першому сеті Стаховський врятував сетбол і відігрався з рахунку 3:5 на тай-брейку. У другій партії він не скористався перевагою в 1 брейк і не подав на матч у 9-му геймі.

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Наступним суперником Сергія Стаховського стане представник Туреччини Алтуг Челікбілек (АТР 365).