Ястремська програла Бертенс на Малому підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася у своєму другому поєдинку на турнірі WTA Elite Trophy із призовим фондом 2 млн 419 тис 844 дол у китайському місті Чжухай.

Ркзультат зустрічі 24-ї "ракетки" світу проти Кікі Бертенс з Нідерландів (10) - 4:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 24 хвилини.

Таким чином, до півфіналу Малого підсумкового турніру WTA з групи "Азалія" з двома перемогами вийшла Бертенс.

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Як інформувало агентство, учора українка обіграла Донну Векич (20) з Хорватії - 7:6 (8:6), 6:2. Раніше Бертенс перемогла Векич з рахунком 7:6 (7:5), 6:2.