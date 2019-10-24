Людмила Кіченок виграла перший парний матч на турнірі WTA Elite Trophy

Людмила Кіченок виграла перший парний матч на турнірі WTA Elite Trophy

Укрінформ
Українська тенісистка Людмила Кіченок та словенка Андрея Клепач з вольової перемоги стартували на турнірі WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай) з призовим фондом 2 млн 419 тис 844 до

Українсько-словенський дует обіграв Оксану Калашникову з Грузії та Софію Кенін зі США - 2:6, 6:4, 11:9, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті рівно півтори години.

За путівку у фінал Малого підсумкового турніру Кіченок і Клепач посперечаються з китайською парою Цзян Сіньюй/Тан Цянхуей, яка у першому матчі групового турніру здолала  Калашникову і Кенін з рахунком 6:2, 4:6, 10:7.

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Змагання Life WTA Elite Trophy триватимуть до 27 жовтня. 

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