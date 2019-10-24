Людмила Кіченок виграла перший парний матч на турнірі WTA Elite Trophy

Українська тенісистка Людмила Кіченок та словенка Андрея Клепач з вольової перемоги стартували на турнірі WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай) з призовим фондом 2 млн 419 тис 844 до

Українсько-словенський дует обіграв Оксану Калашникову з Грузії та Софію Кенін зі США - 2:6, 6:4, 11:9, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті рівно півтори години. За путівку у фінал Малого підсумкового турніру Кіченок і Клепач посперечаються з китайською парою Цзян Сіньюй/Тан Цянхуей, яка у першому матчі групового турніру здолала Калашникову і Кенін з рахунком 6:2, 4:6, 10:7. Читайте також: Ястремська обіграла Векич на турнірі WTA Elite Trophy Змагання Life WTA Elite Trophy триватимуть до 27 жовтня.