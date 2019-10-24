Снігур достроково вийшла у півфінал Підсумкового юніорського турніру ITF

Українка Дар'я Снігур виграла свій другий матч на тенісному Підсумковому турнірі вісімки найсильніших юніорок планети у віковій категорії до 18-ти років ITF World Tennis Tour Junior Finals у Ченду (Китай).

У четвер 17-річна киянка за півтори години перемогла у групі Liang Оксану Селехметьєва з Росії - 6:4, 6:7 (1:7), 6:1 повідомляє Укрінформ. Читайте також: Завацька зіграє у чвертьфіналі турніру ITF в Угорщині Таким чином, українка за тур до закінчення групового турніру (залишилася зустріч з латвійкою Каміллою Бартоне) гарантувала собі право виступити у півфіналі Підсумкового турніру.