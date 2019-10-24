Завацька зіграє у чвертьфіналі турніру ITF в Угорщині

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№117 WTA) вийшла у четвер до 1/4 фіналу турніру ITF Kiskút Open у Секешфехерварі (Угорщина) із призовим фондом 100 тис дол.

Суперниця 19-річної українки Ірина Марія Баре (168) з Румунії на початку другого сету знялася з гри. повідомляє Укрінформ.

На цей момент рахунок на табло був - 6:0, 1:0 на користь Завацької. Тенісистки провели на корті 35 хвилин.

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Опонентка Катаріни у чвертьфіналі визначиться сьогодні у поєдинку між россіянкою Вікторією Кан (271) та словенкою Катею Юван (127).