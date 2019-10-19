ХК "Донбас" переміг румунську "Корону" в Континентальному кубку

Чемпіон України з хокею "Донбас" виграв у суботу свій другий матч групового раунду (квартет С) Континентального кубка-2020.

Зустріч донеччан на майданчику броварської льодової арени "Термінал" проти румунського клубу "Корона" з Брашова завершилася з рахунком 7:1 (2:0, 2:1, 3:0), повідомляє Укрінформ.

Шайби закинули Олександр Матерухін (4-та і 52-а хвилини ), Клей Вілсон (10), Олександр Васильєв (26), Айнарс Подзіньш (32), Ілля Коренчук (52) та Євген Нікіфоров (57) - в українській команді; Логан Стівенсон (26) - у гостей.

В іншій сьогоднішній грі латвійський клуб "Мого" (Рига) обіграв сербську "Црвену Звезду" з Белграда - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

Доля першого місця у квартеті вирішиться в неділю, 20 жовтня, у поєдинку "Донбас" - "Мого". Обидві команди набрали по 6 очок, але донеччани мають кращу різницю шайб.

До наступного етапу Континентального кубка вийде лише переможець турніру.