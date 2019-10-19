УХЛ: «Дніпро» дотиснув «Білий Барс» і здобув восьму перемогу в сезоні

Усі п’ять шайб за команду з Херсона закинув Олександр Каракулько.

В матчі 10-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) херсонський «Дніпро» обіграв на виїзді «Білий Барс» - 5:3. Про це повідомляє Укрінформ.

В Білій Церкві місцевий «Білий Барс» на рівних змагався з одним з фаворитів сезону – «Дніпром». Після двох періодів рахунок був рівний 3:3. На шайби господарів Бабинця, Кунцевича і Качана, госсті відповіли хет-триком Каракулька. У заключній третині Каракулько закинув ще дві шайби і приніс «Дніпру» перемогу 5:3.

Після 10 матчів «Кременчук» набрав 27 очок і впевнено лідирує в УХЛ. «Дніпро» йде другим, у команди з Херсона на 5 очок менше.

Нагадаємо, у центральному матчі 9-го туру УХЛ «Дніпро» обіграв «Кременчук» 4:2.