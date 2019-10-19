Українець Марченко програв у парному півфіналі турніру ATP в Німеччині

Український тенісист Ілля Марченко зупинився у півфіналі парних змагань на турнірі ATP Challenger Tour у німецькому місті Ісманінг із призовим фондом 69 тис 280 євро.

За крок до титульного поєдинку Ілля разом з Харрі Хеліоваарою з Фінляндії поступився французькому тандему Кентен Алі/Трістан Ламазін - 3:6, 6:7 (4:7), повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 11 хвилин.

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У матчі за титул французи зустрінуться з американським дуетом Джеймс Серретані/Максім Крессі.