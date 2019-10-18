Матч "Барселона" - "Реал" перенесуть через протести в Каталонії
Іспанська футбольна Ла Ліга та Королівська іспанська федерація футболу наразі не дійшли згоди щодо дати проведення матчу 10 туру Ла Ліги між “Барселоною” і “Реалом”, який був перенесений через акції протесту в Каталонії. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Федерація пропонує дату 18 грудня, тоді як Ла Ліга схиляється до суботи 7 грудня.
За інформацією Marca, остаточно рішення про дату проведення перенесеного матчу між “Барселоною” і “Реалом” буде прийнято в понеділок, 21 жовтня.
Як повідомлялося, іспанська Ла Ліга запропонувала "Барселоні" і мадридському "Реалу" змінити розклад матчів через акції протесту в Каталонії. Якщо клуби погодяться, то перше Ель Класіко сезону-2019/20 пройде на "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді, а не на "Камп Ноу" в Барселоні, як було заплановано раніше. Відповідно матч другого кола перенесуть з Мадрида до Барселони.
Перший поєдинок між командами мав відбудтися 26 жовтня, але цього дня в Барселоні пройдуть протестні акції, які можуть загрожувати безпеці учасників поєдинку.
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