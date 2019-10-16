Перше Ель Класіко сезону можуть перенести з Барселони до Мадрида

Іспанська футбольна Ла Ліга запропонувала "Барселоні" і мадридському "Реалу" змінити розклад матчів між цими командами.

Причиною такого рішення стали акції протесту в Каталонії, повідомляє іспанське спортивне видання AS.

Якщо клуби погодяться на пропозицію Ла Ліги, то перше Ель Класіко сезону-2019/20 пройде на "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді, а не на "Камп Ноу" у Барселоні, як було заплановано раніше. Відповідно матч другого кола перенесуть з Мадрида до Барселони.

Перший поєдинок між командами має відбудуться 26 жовтня. Цього ж дня у Барселоні пройдуть протестні акції, які можуть загрожувати безпеці учасників поєдинку.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії виніс вирок каталонським політикам і чиновникам у справі про заворушення та організації референдуму за незалежність 2017 року. Після цього в Каталонії розпочалися заворушення та протести.

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Після 8-ми турів чемпіонату Іспанії "Реал" очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи "Барселону" на два очки. У 9-у турі 19 жовтня каталонці зіграють проти "Ейбара", а "Реал" - з "Мальйоркою".