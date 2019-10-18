У Барселоні протестувальники перекривають вулиці та б'ють вітрини

У столиці Каталонії Барселоні поновилися масові протести. На вулиці вийшли тисячі людей.

Згодом мирна акція переросла у заворушення, повідомляє El Pais.

Зокрема, радикально налаштовані протестувальники перекрили вулиці, звалили сміття в купу та підпалили його.

Також вони розбили вітрину одного з банків та підпалили стільці вуличного кафе, кинувши їх на дорогу.

Поліція вживає заходів, аби запобігти зіткненням між ультраправими та прихильниками незалежності Каталонії.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд Іспанії направив чотири групи спеціальних підрозділів національної поліції до Барселони для забезпечення правопорядку під час акцій протесту.

Масові протести у Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність регіону восени 2017 року.

Після цього у Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: El Pais