Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до 1/2 фіналу І Всесвітніх пляжних ігор

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до півфіналу І Всесвітніх пляжних ігор в Досі (Катар).

У чвертьфіналі українські баскетболісти перемогли команду Аргентини з рахунком 21:20. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“Впродовж усього ігрового часу команди билися в рівній драматичній боротьбі. На початку зустрічі нашим хлопцям довелося наздоганяти суперників, які вийшли вперед завдяки дальнім влучанням. Уже на останніх секундах, коли українці виривалися вперед, аргентинці зрівняли рахунок – 20:20. Та вирішальна атака вдалася саме нашій команді”, - йдеться в повідомленні.

У півфіналі перших в історії Всесвітніх пляжних ігор збірна України зіграє проти Бразилії, яка в чвертьфіналі здолала словенців (18:10). Матч відбудеться 16 жовтня і розпочнеться о 18.40.