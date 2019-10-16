Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в 1/4 фіналу I Всесвітніх пляжних ігор

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал змагань на І Всесвітніх пляжних іграх у Досі (Катар).

У заключному матчі групового етапу збірна України перемогла баскетболістів Монголії з рахунком 17:15. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Напередодні збірна України перемогла Намібію (20:14) та Йорданію (17:15).

У чвертьфіналі баскетбольного турніру 3х3 на І Всесвітніх пляжних іграх у Досі українці зіграють проти Аргентини. Поєдинок відбудеться сьогодні, 16 жовтня, і розпочнеться о 15.45.

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Жіноча збірна не змогла вийти в плей-офф. У заключному матчі групи українські баскетболістки поступилися команді Франції з рахунком 10:15. У попередніх поєдинках вони програли Малі (15:17) та перемогли Аргентину (21:15). У підсумку жіноча збірна посіла 3 місце в групі.

Фото: НОК України