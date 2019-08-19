Київська “Альтернатива” - чемпіон України з пляжного футболу

Команда київської “Альтернативи” вперше в історії здобула титул чемпіона України з пляжного футболу.

У фіналі чемпіонату України з пляжного футболу 2019 року футболісти київської “Альтернативи” здолали “Київміськбуд” із рахунком 5:3 і вибороли золоті медалі. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Матчі фінальної частини першості України проходили на Центральному пляжі міста Українка Київської області. Чемпіонський титул виборювали 8 колективів: “Альтернатива” (Київ), “Молнія” (Бердянськ), “Вітязь” (Дніпро), “Київміськбуд” (Київ), ВІТ (Київ), “Дніпро” (Українка), “Вибір” (Дніпро) та “Гриффін” (Київ).

За підсумками міні-турнірів у двох групах до півфіналів вийшли столичні “Альтернатива”, “Київміськбуд”, ВІТ та “Гриффін”. У фіналі, який відбувся 18 серпня, зустрілися “Альтернатива” та “Київміськбуд”.

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Таким чином, “Альтернатива” вперше у своїй історії здобула титул чемпіона України з пляжного футболу, а “Київміськбуд” став срібним призером. Бронзові медалі здобули футболісти ВІТу, які в матчі за третє місце здолали “Гриффін" із рахунком 3:1.

Фото: beachsoccer.kiev.ua