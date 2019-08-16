Маскот хокейного клубу “Донбас” відвідав тренування юних фігуристів

Снігур — маскот донецького хокейного клубу “Донбас” - перед стартом нового сезону відвідав тренування юних фігуристів.

Талісман донецької хокейної команди зумів поліпшити свої навички катання на ковзанах, а фігуристи донецької школи були приємно здивовані “новим спортсменом” на їх тренуванні. Про це повідомляє пресслужба ХК “Донбас”.

Відеосюжет з місця події:

Нагадаємо, стартовий матч чемпіонату України з хокею сезону-2019/20 відбудеться 14 вересня - на домашньому льоду “Альтаїра” донецький “Донбас” зіграє з херсонським “Дніпром”.

Перед зустріччю чемпіона і віце-чемпіона УХЛ сезону-2018/19 пройдуть передсезонні турніри Kremenchuk Open Cup (29-31 серпня, Кременчук) і Donbass Open Cup (6-8 вересня, Дружківка).