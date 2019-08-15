Став відомий склад учасників хокейного турніру Donbass Open Cup-2019

Став відомий склад учасників і розклад міжнародного хокейного турніру Donbass Open Cup-2019 у Дружківці (Донеччина).

Восьмий розіграш передсезонного турніру Donbass Open Cup 2019 пройде 6 - 8 вересня на льоду арени “Альтаїр”. Другий рік поспіль і вп'яте у своїй історії турнір має статус міжнародного. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

У турнірі візьмуть участь 4 хокейні команди з трьох країн Європи: “Донбас” (Донецьк, Україна), “Земгале” (Єлгава, Латвія), срібний призер чемпіонату Польщі минулого сезону “Краковія” (Краків) і “Кременчук” (Кременчук, Україна).

Розклад матчів Donbass Open Cup-2019:

6 вересня

“Кременчук” - “Донбас”

“Краковія” - “Земгале”

7 вересня

“Кременчук” - “Краковія”

“Донбас” - “Земгале”

8 вересня

“Земгале” - “Кременчук”

“Донбас” - “Краковія”

Минулого року переможцем змагань Donbass Open Cup став латвійський “Земгале”.