Став відомий склад учасників хокейного турніру Donbass Open Cup-2019
Восьмий розіграш передсезонного турніру Donbass Open Cup 2019 пройде 6 - 8 вересня на льоду арени “Альтаїр”. Другий рік поспіль і вп'яте у своїй історії турнір має статус міжнародного. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
У турнірі візьмуть участь 4 хокейні команди з трьох країн Європи: “Донбас” (Донецьк, Україна), “Земгале” (Єлгава, Латвія), срібний призер чемпіонату Польщі минулого сезону “Краковія” (Краків) і “Кременчук” (Кременчук, Україна).
Розклад матчів Donbass Open Cup-2019:
6 вересня
“Кременчук” - “Донбас”
“Краковія” - “Земгале”
7 вересня
“Кременчук” - “Краковія”
“Донбас” - “Земгале”
8 вересня
“Земгале” - “Кременчук”
“Донбас” - “Краковія”
Минулого року переможцем змагань Donbass Open Cup став латвійський “Земгале”.