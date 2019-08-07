Українська хокейна ліга представила логотип сезону-2019/20

Українська хокейна ліга продовжує підготовку до чергового сезону і розробила для нього унікальний логотип.

Чемпіонат України з хокею сезону-2019/20 стане для УХЛ четвертим в історії. Спеціально для четвертого сезону був розроблений унікальний логотип, який використовуватиметься на формі хокеїстів, у промо-роликах, друкованій продукції. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

“Центральним елементом логотипу ми зробили позначення сезону, яке відразу привертає увагу. В умовах сьогоднішньої нестабільності ми змогли успішно провести вже три чемпіонати, і прагнемо зробити кожен наступний якомога краще і цікавіше.

Ми свідомо використовували латиницю в написанні, так як наші прагнення не обмежуються Україною: ми також працюємо з представниками країн Східної і Західної Європи. Основними кольорами логотипу було обрано синьо-жовтий, як кольори прапора, і сірий металік. Ну а символічні зображення шайби і ключки дають можливість безпомилково ідентифікувати нашу приналежність навіть для людей, далеких від спорту в принципі”, - прокоментував нову емблему виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.

Нагадаємо, матч-відкриття хокейного чемпіонату України відбудеться 14 вересня в Дружківці, там зустрінуться “Донбас” і херсонський “Дніпро”. Наразі є п'ять офіційних заявок на участь в сезоні-2019/20: від “Білого Барса”, “Дніпра”, “Донбасу”, “Кременчука” та “Крижаних Вовків”. Питання участі команд вирішуватиметься до 10 серпня.