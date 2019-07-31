В УХЛ може з’явитися новий клуб з Києва

Ліга чекає відповіді до 10 серпня.

Українська хокейна ліга (УХЛ) перенесла кінцеву дату подачі заявок на участь в сезоні 2019/2020 з 31 липня до 10 серпня. Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

На даний момент вже 5 клубів офіційно зареєструвалися і навіть почали тренувальний процес: «Донбас» (Донецьк), «Білий Барс» (Біла Церква), «Дніпро» (Херсон), «Крижані Вовки» (Київ) і ХК «Кременчук».

До 10 серпня УХЛ чекатиме вирішення питань про участь МХК «Динамо» (Харків) і ще однієї київської команди.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіоном України став «Донбас», який у фінальній серії обіграв херсонський «Дніпро» (4:1).

Новий чемпіонат стартує 14 вересня. У матчі-відкритті в Дружківці зустрінуться минулорічні фіналісти «Донбас» і «Дніпро».