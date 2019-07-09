"Крижані Вовки" шостими подали заявку на участь у новому сезоні УХЛ

Клуб “Крижані Вовки” з Києва подав заявку на участь у новому сезоні чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ).

15 липня хокеїсти розпочнуть тренувальний збір, а 1 серпня - льодові тренування. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Новим наставником ”вовків” став колишній захисник збірної України Руслан Борисенко, який минулого сезону виконував функції помічника головного тренера.

Для “Крижаних Вовків” це буде вже третій сезон в УХЛ. До цього вони двічі посідали останні місця в регулярних чемпіонатах.

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Нагадаємо, раніше участь у четвертому сезоні УХЛ підтвердили 5 клубів: “Білий Барс”, херсонський “Дніпро”, “Донбас”, “Кременчук” і новостворений “Маріуполь”.