Хокей: “Крижані Вовки” розпочали навчально-тренувальний збір у Броварах

Хокеїсти київського клубу “Крижані Вовки” розпочали навчально-тренувальний збір на льодовій арені ТРЦ “Термінал” у Броварах перед стартом нового сезону.

За результатами зборів буде сформовано остаточний склад команди. Про це повідомляє пресслужба ХК “Крижані Вовки”.

“В неділю, 4 серпня, гравці ХК “Крижані Вовки”, разом із вихованцями ДЮСШ “Крижинка” старших вікових груп, на льодовій арені броварського ТРЦ “Термінал” розпочали навчально-тренувальні збори перед стартом нового сезону чемпіонату УХЛ 2019/20 років”, - йдеться в повідомленні.

Вчора у хокеїстів був день заїзду. Відбулося зібрання гравців та керівного складу команди, на якому головний тренер клубу Руслан Борисенко та президент Андрій Хапков озвучили цілі та задачі команди. Також було проведено перше тренування на льодовій арені.

За результатами зборів буде сформовано остаточний склад команди, який гратиме в чемпіонаті УХЛ.