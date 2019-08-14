Баскетбольна команда NCAA провела майстер-клас у Дніпрі
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Укрінформ
До Дніпра з візитом у ході турне Україною завітала студентська баскетбольна команда зі США Reach Sport.
Американські гості провели майстер-клас із вихованцями місцевої СДЮСШОР №5. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Українські баскетболісти гідно чинили опір учаснику заокеанської студентської ліги NCAA, але в підсумку поступилися з рахунком 83:94.
Після майстер-класу відбувся традиційний для цього турне поєдинок. З американською Reach Sport зустрілася друга команда “Дніпра”.
Відеосюжет з місця події від пресслужби БК "Дніпро":