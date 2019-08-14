Баскетбольна команда NCAA провела майстер-клас у Дніпрі

До Дніпра з візитом у ході турне Україною завітала студентська баскетбольна команда зі США Reach Sport.

Американські гості провели майстер-клас із вихованцями місцевої СДЮСШОР №5. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. Українські баскетболісти гідно чинили опір учаснику заокеанської студентської ліги NCAA, але в підсумку поступилися з рахунком 83:94. Після майстер-класу відбувся традиційний для цього турне поєдинок. З американською Reach Sport зустрілася друга команда “Дніпра”. Читайте також: Баскетболісти “Запоріжжя” проведуть спаринг із командою американських студентів Відеосюжет з місця події від пресслужби БК "Дніпро":