Баскетболісти “Запоріжжя” проведуть спаринг із командою американських студентів

Баскетболісти “Запоріжжя” проведуть спаринг із командою американських студентів

Укрінформ
Бронзовий призер чемпіонату України серед команд Суперліги Парі-Матч баскетбольний клуб “Запоріжжя” проведе контрольний поєдинок з командою американських студентів Sport Reach.

Команда з NCAA проведе в Запоріжжі майстер-клас у ході туру містами України. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

До Запоріжжя американська команда Sport Reach завітає 13 вересня.

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Майстер-клас відбудеться у Палаці спорту ЗАБ і розпочнеться о 16.00. Вхід для уболівальників вільний.

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