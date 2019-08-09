Баскетболісти “Запоріжжя” проведуть спаринг із командою американських студентів

Бронзовий призер чемпіонату України серед команд Суперліги Парі-Матч баскетбольний клуб “Запоріжжя” проведе контрольний поєдинок з командою американських студентів Sport Reach.

Команда з NCAA проведе в Запоріжжі майстер-клас у ході туру містами України. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

До Запоріжжя американська команда Sport Reach завітає 13 вересня.

Майстер-клас відбудеться у Палаці спорту ЗАБ і розпочнеться о 16.00. Вхід для уболівальників вільний.