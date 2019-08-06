Українські футболісти в англійських клубах: 11 трофеїв на трьох

Лише троє українців з усіх, які виступали за англійські футбольні клуби, вигравали в їхньому складі трофеї.

Загалом таких призів накопичилося одинадцять, підрахувала прес-служба Української асоціації футболу.

Усі трофеї наші гравці здобували в лондонських командах. Олег Лужний з "Арсеналом" має на своєму рахунку чотири великі перемоги: два Суперкубки Англії (1999, 2002 роки), виграші Прем'єр-ліги-2001/2002 та Кубка Англії-2003.

Нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко 2007 року здобув із "Челсі" Кубок англійської ліги.

Найуспішнішим же українським футболістом в Англії є Олександр Зінченко. У нього вже шість трофеїв із "Манчестер Сіті": по дві перемоги у Прем’єр-лізі (2017/2018, 2018/2019) і Кубку англійської ліги (2017/2018, 2018/2019) та по одному тріумфу в Кубку Англії (2018/2019) та Суперкубку країни (2019).