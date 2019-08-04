Зінченко допоміг «Ман Сіті» виграти Суперкубок Англії

Доля трофею визначилась в серії пенальті.

«Манчестер Сіті» став володарем Суперкубку Англії. У матчі за трофей команда Олександра Зінченка обіграла «Ліверпуль» в серії пенальті – 5:4 (основний час 1:1). Про це повідомляє Укрінформ.

На легендарному стадіоні «Вемблі» зійшлись кращі команди Англії минулого сезону – «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль». «Ман Сіті» швидко вийшов вперед – на 12-й хвилині відзначився Рахім Стерлінг. «Ліверпуль» відігрався на 77-й хвилині. Гол в активі Жоеля Матіпа.

Основний час завершився внічию 1:1. В серії пенальті переміг «Ман Сіті» - 5:4.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч на позиції лівого захисника. Він реалізував один з пенальті в післяматчевій серії.

«Ман Сіті» виграв Суперкубок Англії вшосте в історії клубу.

Нагадаємо, в минулому сезоні «Ман Сіті» виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.