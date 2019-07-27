Зінченко зіграв за "МанСіті" в останньому передсезонному футбольному матчі

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті", за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, зіграв свій останній контрольний поєдинок напередодні старту сезону-2019/2020.

У Японії підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли команду "Йокогама Ф. Марінос" - 3:1, повідомляє прес-служба УАФ.

Зінченко провів на полі 75 хвилин.

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Наступну гру "Манчестер Сіті" проведе 4 серпня вже у Британії. На лондонському стадіоні "Вемблі" "містяни" зійдуться з "Ліверпулем" у матчі за Суперкубок Англії.