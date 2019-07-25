Український футболіст Зінченко отримує в Англії хорошу пресу

Український футболіст Зінченко отримує в Англії хорошу пресу

Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті", в якому виступає хавбек збірної України Олександр Зінченко, продовжує підготовку до нового сезону.

У передостанньому контрольному поєдинку перед офіційним стартом команда Хосепа Гвардіоли у Гонконгу розгромила місцевий ФК "Кітчі" - 6:1. Провідне видання Манчестера Manchester Evening News високо оцінило дії українця у цьому матчі, повідомляє Zbirna.com

Зінченко вийшов на поле відразу ж після перерви, замінивши свого конкурента на лівому фланзі оборони Анхеліньйо. Manchester Evening News оцінило гру футболіста збірної України хорошою сімкою.

До слова, Анхеліньо теж отримав тверду сімку і хороший коментар.

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Додамо, що останній контрольний поєдинок "Манчестер Сіті" проведе 27 липня в Японії проти "Йокогами Ф. Марінос". А вже 4 серпня чемпіони Англії зійдуться з "Ліверпулем" у матчі за Суперкубок країни.

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