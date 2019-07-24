Букмекери дали прогноз на матч "Будучность" - "Зоря" у відборі Ліги Європи УЄФА

У четвер, 25 липня, футболісти луганської "Зорі" проведуть у столиці Чорногорії Подгориці перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти команди "Будучность".

У цьому поєдинку букмекери віддають перевагу "Зорі", повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill шанси перемогу господарів поля оцінює коефіцієнтом 4,4, нічию - 3,25, перемогу підопічних Віктор Скрипника - 1,88.

Відзначимо, що у минулому чемпіонаті України "Зоря" посіла п'яте місце, і Віктор Скрипник змінив на тренерському містку Юрія Вернидуба, який працював з командою з 2011 року. "Будучность" здобула "срібло" національної першості, тому стартувала з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де, втім, без проблем здолала естонський клуб "Нарва-Транс" (2:0 і 4:1).

Розсудить поєдинок відомий італійський арбітр Массіміліано Ірраті. Він працював на матчі за Суперкубок УЄФА і входив до списку відеоасистентів на чемпіонаті світу-2018.

Зустріч "Будучность" - "Зоря" відбудеться у четвер на стадіоні "Під Горіцом", який вміщує 15 тисяч 230 глядачів, і розпочнеться о 21.45 за київським часом. Матч-відповідь в Україні пройде за тиждень.

Переможець протистояння зіграє в 3-у відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).