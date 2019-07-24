"Зоря" вирушила до Чорногорії на матч Ліги Європи УЄФА з "Будучностю"

Делегація футбольного клубу "Зоря" (Луганськ) взяла курс на Чорногорію, де в четвер, 25 липня, проведе перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти "Будучності" з Подгориці.

Головний тренер луганчан Віктор Скрипник взяв на виїзний матч 20 гравців, повідомляє прес-служба ФК "Зоря". До Подгориці вирушили Микита Шевченко, Заур Махарадзе, Нікола Василь, Джоель Абу Ганна, Леван Арвеладзе, Ігор Чайковський, Філіп Будковський, Микита Каменюка, Владислав Кабан, Максим Луньов, Артем Громов, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський, Єгор шавлії і Дмитро Іванісеня. Матч "Будучность" - "Зоря" розпочнеться о 21.45 за київським часом. Зустріч обслуговуватиме бригада арбітрів з Італії на чолі з Массіміліано Ірраті. Читайте також: "Маріуполь" отримав суперника у футбольній Лізі Європи Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).