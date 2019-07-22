"Маріуполь" отримав суперника у футбольній Лізі Європи
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Укрінформ
У Будинку європейського футболу у Ньйоні (Швейцарія) пройшло жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.
Першим суперником "Маріуполя" у Лізі Європи буде переможець протистояння АЗ (Голландія) - "Хеккен" (Швеція), повідомляє Укрінформ.
Луганська "Зоря" в разі перемоги у другому раунді кваліфікації над чорногорською "Будучностю" зіграє з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).
Матчі відбудуться 8 та 15 серпня.
Переможці третього кваліфікаційного етапу вийдуть у раунд плей-офф розіграшу.
Бронзовий призер Прем'єр-ліги "Олександрія" розпочне виступ у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.