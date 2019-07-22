"Динамо" зіграє з "Брюгге" в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

Київське "Динамо" отримало суперника в третьому кваліфікаційному раунді найпрестижнішого континентального футбольного турніру - Ліги чемпіонів УЄФА.

За підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні підопічні Олександра Хацкевича у двоматчевому протистоянні зустрінуться з бельгійським "Брюгге", повідомляє Укрінформ.

Матчі пройдуть 6/7 і 13 серпня. Причому, перший поєдинок "Динамо" зіграє в Бельгії. Переможець пари вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів, невдаха зіграє в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" почне виступ у Лізі чемпіонів безпосередньо з групового етапу.