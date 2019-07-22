Сьогодні "Динамо" і "Маріуполь" отримають перших суперників у футбольних єврокубках

У Будинку європейського футболу у Ньйоні (Швейцарія) в понеділок, 22 липня, відбудеться жеребкування третіх кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Можливими суперниками київського "Динамо" у Лізі чемпіонів є бельгійський "Брюгге", турецький "Істанбул Башакшехір" та австрійський ЛАСК, повідомляє Укрінформ.

Суперником "Маріуполя" у Лізі Європи можуть стати переможці пар "Гент" (Бельгія) - "Вііторул" (Румунія), "Вулверхемптон" (Англія) - "Крусейдерс" (Північна Ірландія), "Легія" (Польща) - КуПС (Фінляндія), АЗ (Голландія) - "Хеккен" (Швеція), а також "Мідтьюлланд" (Данія).

До "Маріуполя" у може приєднатися луганська "Зоря" в разі перемоги в другому раунді кваліфікації над чорногорською "Будучностю". На "Зорю", в разі проходу "Будучності" чекатиме один з переможців протистоянь "Утрехт" (Голландія) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина), ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія), "Люцерн" (Швейцарія) - "Клаксвік" (Фарерські острови), "Гонвед" (Угорщина) - "Університатя" (Румунія), а також "Трабзонспор" (Туреччина) або "Бней Ієгуда" (Ізраїль).

Чемпіон України донецький "Шахтар" розпочне виступ у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА, бронзовий призер Прем'єр-ліги "Олександрія" - у груповому раунді Ліги Європи УЄФА. Жеребкування основної сітки футбольних єврокубків пройде 29-30 серпня у Монако.