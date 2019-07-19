ФК "Олександрія" не дозволили грати матчі Ліги Європи на власному стадіоні

Бронзовий призер чемпіонату України з футболу "Олександрія" домашні поєдинки групового етапу Ліги Європи-2019/2020 гратиме не рідному стадіоні.

До офісу клубу надійшов звіт, з якого випливає, що інспекція УЄФА не прийняла олександрійський стадіон "Ніка" як місце проведення матчів групового етапу Ліги Європи, повідомляє прес-служба "Олександрії".

Причиною відмови стала низка причин. Зокрема, від стадіону "Ніка" до найближчих аівропортів (у Кривому Розі, Дніпрі, Києві) та чотиризіркових готелів занадто велика відстань. Саме такі критерії є одними з основних під час оцінки стадіонів.

Про альтернативне місце проведення матчів Ліги Європв УЄФА клуб оголосить найближчим часом.