"Шахтар" оголосив заявку на футбольний сезон-2019/2020

Чемпіон України з футболу донецький "Шахтар" оголосив заявку на новий сезон.

У заявці за списками А і Б 27 футболістів, повідомляє прес-служба донеччан.

Воротарі - Олексій Шевченко, Андрій П'ятов, Анатолій Трубін;

захисники - Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар, Додо;

півзахисники - Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінйьо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Маркіньйос Сіпріано, Сергій Болбат, Олександр Піхальонок, Фернандо;

нападники - Жуніор Мораес, Густаво Бланко Лещук, Данило Сікан.

Нагадаємо, сезон "Шахтар" відкриє 28 липня матчем в Одесі за Суперкубок України з київським "Динамо".