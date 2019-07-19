"Шахтар" оголосив заявку на футбольний сезон-2019/2020
Укрінформ
Чемпіон України з футболу донецький "Шахтар" оголосив заявку на новий сезон.
У заявці за списками А і Б 27 футболістів, повідомляє прес-служба донеччан.
Воротарі - Олексій Шевченко, Андрій П'ятов, Анатолій Трубін;
захисники - Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар, Додо;
півзахисники - Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінйьо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Маркіньйос Сіпріано, Сергій Болбат, Олександр Піхальонок, Фернандо;
нападники - Жуніор Мораес, Густаво Бланко Лещук, Данило Сікан.
Нагадаємо, сезон "Шахтар" відкриє 28 липня матчем в Одесі за Суперкубок України з київським "Динамо".